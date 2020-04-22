Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Atv ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Osman dizisinde rol alan Bamsı Beyrek yani gerçek adıyla Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek - Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline dönüştü. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 15:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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