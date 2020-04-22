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Haberler Galeri Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Atv ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Osman dizisinde rol alan Bamsı Beyrek yani gerçek adıyla Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek - Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline dönüştü. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 15:02
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Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, namı diğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.

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Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

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Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Diriliş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.