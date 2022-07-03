Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. YouTube'da video yayınlayan Yılmaz, son olarak 2 kurdun bir koyun sürüsünü takip ettiği anları drone kamerası ile kayda aldı.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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