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Haberler Galeri Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. YouTube'da video yayınlayan Yılmaz, son olarak 2 kurdun bir koyun sürüsünü takip ettiği anları drone kamerası ile kayda aldı.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 16:36
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Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

Görüntüler Erzincan'dan. Yiyecek arayan iki kurt drone kamerasına yansıdı.

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Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

O anları hem çobanlık yapan hem de kırsalda yaban hayatını drone ve kamerayla çekip sosyal medya hesabında paylaşan Mert Yılmaz kaydetti.

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Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

Av arayışındaki kurtların dikkatini bir sürü çekti. Kurtlar köpeksiz sürüye pusu kurarken, o anlar drone kamerası ile görüntülendi.

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Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

Yılmaz, drone sinyalinin kesildiği için daha fazla görüntü alamazken, sonucunun ne olduğunu merak ettiğini belirtti.

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Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi

İşte YouTube fenomeni Mert Yılmaz'ın kaydettiği o görüntüler.