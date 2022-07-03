HaberlerGaleriKurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi
Kurtların av arayışı drone kamerasında! Koyun sürüsüne pusu kuran kurtları fenomen çoban Mert Yılmaz böyle görüntüledi
Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. YouTube'da video yayınlayan Yılmaz, son olarak 2 kurdun bir koyun sürüsünü takip ettiği anları drone kamerası ile kayda aldı.
Giriş Tarihi: 03.07.2022 16:36Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 16:36