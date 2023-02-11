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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş

Türkiye asrın deprem felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. O illerden biri Hatay'ın Antakya ilçesiydi. Depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ün ilk sözleri, "Depremde her şey gitti, kitaplarıma yazık oldu. YKS'ye 5 ay kaldı. Ona çok üzüldüm." olmuştu. Öztürk, enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş. İşte korku dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 16:47
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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan lise öğrencisi Gürkan Öztürk'ün yığınların arasında beklediği anlar, çektiği görüntülerde yer aldı.

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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş

Ürgenpaşa Mahallesi Altınevler Sitesi'nde, ders çalışmak için gittiği ve yalnız kaldığı dedesinin evinde depreme yakalanan 19 yaşındaki Öztürk, enkaz altında kaldı.

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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş

Gencin annesi, babası ve kardeşinin bulunduğu evlerinde ise ilk depremde hasar oluşmadı.

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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş

Gözlerini yığınların arasındaki yaşam boşluğunda açan öğrenci, yaşadığı anları cep telefonuyla kaydetti.

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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş

Öztürk'ün molozlarla kaplı dar bir alanda sadece eli ve kolunun görüldüğü videosundaki ilk sözleri, "Depremin içinde kaldım. Allah'ım sen bana yardım et, inşallah herkes iyidir. Genç yaşta ölmek istemiyorum." oldu.