Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye'yi de vurdu! ATM'ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...
Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun Türkiye'de de çok sayıda sektörü etkiledi. Vatandaşlar banka ATM'lerinde para çekemezken sistem vatandaşları farklı noktalardaki ATM'lere yönlendirdi. Diğer yandan dünya genelinde Microsoft kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle araç muayene istasyonlarında da randevular iptal edildi. Sıra bekleyen sürücüler arızanın giderilmesini beklerken, güvenlik görevlileri yoğunluk oluşmaması için randevuya gelen sürücüleri bilgilendirerek içeri almadı. İşte detaylar...