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Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye'yi de vurdu! ATM'ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun Türkiye'de de çok sayıda sektörü etkiledi. Vatandaşlar banka ATM'lerinde para çekemezken sistem vatandaşları farklı noktalardaki ATM'lere yönlendirdi. Diğer yandan dünya genelinde Microsoft kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle araç muayene istasyonlarında da randevular iptal edildi. Sıra bekleyen sürücüler arızanın giderilmesini beklerken, güvenlik görevlileri yoğunluk oluşmaması için randevuya gelen sürücüleri bilgilendirerek içeri almadı. İşte detaylar...

Giriş: 19.07.2024 14:01 Güncelleme: 19.07.2024 14:05
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Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye’yi de vurdu! ATM’ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...

Dünya genelinde Microsoft kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle Türkiye'de bazı kurumlarda aksamalar yaşanıyor.

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Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye’yi de vurdu! ATM’ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...

Bankaların ATM'lerinde yaşanan sorun nedeniyle para çekmek isteyenler farklı ATM'lere yönlendirildi. Bazı bankaların ATM'leri ödeme yapamadı.

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Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye’yi de vurdu! ATM’ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor. Taksim Meydanı'nda para çekmek için ATM'lerin önüne gelenler, başka ATM'lere yönlendirildi.

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Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye’yi de vurdu! ATM’ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bir bankamatiği denedim. Şimdi başka bir bankamatiğe gideceğim. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.

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Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye’yi de vurdu! ATM’ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...

Araç muayene istasyonu TÜVTÜRK'te de randevular iptal edildi. Sıra bekleyen sürücüler arızanın giderilmesini beklerken, güvenlik görevlileri yoğunluk oluşmaması için randevuya gelen sürücüleri bilgilendirerek içeri almadı.