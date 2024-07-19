Küresel yazılım sistemindeki sorun Türkiye’yi de vurdu! ATM’ler kapandı araç muayeneleri iptal edildi...

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bir bankamatiği denedim. Şimdi başka bir bankamatiğe gideceğim. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.