BUZ ÇAĞI DÖNGÜLERİ SON 1,6 MİLYON YILDA HIZLANDI

Araştırmacılar, buzul çağlarının nasıl başladığını anlamak için yapılan bir çalışmada geçmişteki iklim koşullarını yeniden inşa etti. Buna göre, Son 1,6 milyon yıldaki buzul çağı döngüleri, Dünya'nın Güneş yörüngesindeki periyodik değişikliklerle hızlandı. Ayrıca, bu durum yüzeye ne kadar güneş radyasyonun ulaştığını değiştirdi.