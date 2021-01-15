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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Küresel iklim değişikliği nedir | Küresel iklim değişikliğinin nedenleri | Bilim insanlarından korkutan uyarı: Yeni bir buz çağı Küresel iklim değişikliği nedir | Küresel iklim değişikliğinin nedenleri | Bilim insanlarından korkutan uyarı: Yeni bir buz çağı Küresel iklim değişikliği nedir | Küresel iklim değişikliğinin nedenleri | Dünya, küresel iklim değişikliğinin etkisi altında her geçen gün biraz daha ağır bedellerin ödeneceği noktaya doğru gidiyor. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Antarktika'da eriyen buz dağlarının Dünya'yı yeni bir buz çağına sürüklediğini ortaya koydu. Giriş Tarihi: 15.01.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 11:17 İngiltere’de yer alan Cardiff Üniversitesi’nden bilim insanları, Antarktika'daki buzdağlarının donmuş kıtadan giderek uzaklaştığını ve bu durumun Dünya'yı yeni bir buz çağına sürükleyen zincirleme olayların tetikleyici olduğunu ortaya koydu. GALERİ DEVAM EDİYOR BUZ ÇAĞI DÖNGÜLERİ SON 1,6 MİLYON YILDA HIZLANDI
Araştırmacılar, buzul çağlarının nasıl başladığını anlamak için yapılan bir çalışmada geçmişteki iklim koşullarını yeniden inşa etti. Buna göre, Son 1,6 milyon yıldaki buzul çağı döngüleri, Dünya'nın Güneş yörüngesindeki periyodik değişikliklerle hızlandı. Ayrıca, bu durum yüzeye ne kadar güneş radyasyonun ulaştığını değiştirdi.
Diğer taraftan, bu çalışmadan önce yörüngedeki küçük değişikliklerden kaynaklanan güneş enerjisindeki değişikliklerin Dünya'nın iklimini bu kadar dramatik bir şekilde nasıl değiştirebileceği hakkında çok az şey biliniyordu. Çalışma kapsamında kullanılan kaya parçaları, Uluslararası Okyanus Keşif Programı (IODP) tarafından geri kazanılan ve 1,6 milyon yaşındaki çökeltilerden elde edildi. Araştırmacılar, Buz Raflı Enkaz olarak bilinen bu birikintilerin, derin okyanus dolaşımında sürekli olarak foraminifera adı verilen küçük derin deniz fosillerinin kimyasından yeniden yapılandırılan değişikliklere yol açtığını buldu. TATLI SU BUZDAĞLARIYLA KUZEYE YAŞINIYOR
Ekip ayrıca hipotezlerini test etmek için yeni iklim modeli simülasyonları kullandı ve büyük miktarda tatlı suyun buzdağları tarafından taşınabileceğini ortaya koydu.