08 Temmuz 2022, Cuma
Kurban kesme duası: Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?
Kurban keserken tekbir ve okunacak dua nedir? 2022 Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmeye başlayacaklar. Kurban kesimi esnasında okunması gereken dua ve getirilmesi gereken tekbir hakkında araştırmalar başladı. Peki, Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir? İşte kurban kesme duası...
Giriş Tarihi: 08.07.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 17:07
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