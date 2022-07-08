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Kurban kesme duası: Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?

Kurban keserken tekbir ve okunacak dua nedir? 2022 Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmeye başlayacaklar. Kurban kesimi esnasında okunması gereken dua ve getirilmesi gereken tekbir hakkında araştırmalar başladı. Peki, Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir? İşte kurban kesme duası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 17:07
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Kurban kesme duası: Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?

Kurban kesme duası, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar, kurban kesimi sırasında okunması gereken dua ve tekbiri araştırmaya başladı. Diyanet tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir? İşte kurban kesme duası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban kesme duası: Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

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Kurban kesme duası: Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?

(el-En'âm, 79)

Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."
Anlamı: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

(el-En'âm, 162)

Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."
Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

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Kurban kesme duası: Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?

Bu ayetlerden sonra,

"Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd" şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

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Kurban kesme duası: Diyanet kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.