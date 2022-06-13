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Haberler Galeri Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...

Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...

Kurban Bayramı ne zaman? İslama göre Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesi olarak biliniyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayramın hangi günler kutlanacağına çevrildi. Bayram için plan yapmaya başlayan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bayram takvimini araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 17:50
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Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...

Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Dünyevileşmeye karşı ilahi bir uyarı olan Kurban ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Bayramı heyecan içinde bekleyen vatandaşlar, bayramın hangi tarihlerde idrak edileceğini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 08 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.