13 Haziran 2022, Pazartesi
Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Son durum...
Kurban Bayramı ne zaman? İslama göre Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesi olarak biliniyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayramın hangi günler kutlanacağına çevrildi. Bayram için plan yapmaya başlayan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bayram takvimini araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 17:50
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