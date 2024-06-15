Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler:

Bayram günleri: Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günleri

Zilhicce'nin 8. (Terviye) ve 9. (Arefe) günleri: Hacılar için, güçsüz düşme ihtimaline karşı

Sadece Aşure Günü (Muharrem ayının 10. günü): Tek başına Aşure günü oruç tutmak mekruh sayılıyor.

Şaban ayının son günü: Şaban'dan mı yoksa Ramazan'dan mı olduğu şüpheli olan gün

Ramazan'dan 1-2 gün önce: Ramazan ayını oruç tutarak karşılamak yasak.

Birbirine Eklenmiş Oruçlar: Arada iftar etmeden iki veya daha fazla günü birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruh.