15 Haziran 2024, Cumartesi
Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
Kurban Bayramı coşkusu tüm Müslümanları sarmışken, Arefe günü oruç tutmanın faziletleri ve hükmü hakkında meraklar artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son açıklamaları, bu konuda bilgi arayanlar için önemli bir rehber niteliğinde. Peki arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı?
Giriş: 15.06.2024 07:38 Güncelleme: 15.06.2024 07:39
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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...