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Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

Kurban Bayramı coşkusu tüm Müslümanları sarmışken, Arefe günü oruç tutmanın faziletleri ve hükmü hakkında meraklar artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son açıklamaları, bu konuda bilgi arayanlar için önemli bir rehber niteliğinde. Peki arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı?

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 07:38 Güncelleme: 15.06.2024 07:39
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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar arasında Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı konusu gündeme oturdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konudaki soruları yanıtladı. İşte arefe günü oruç tutmanın faziletleri...

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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

Hacı Olmayanlar İçin Arefe Günü Orucu Müstehap!

Diyanet'e göre, hacı adayları dışında kalan Müslümanlar Arefe günü oruç tutabilirler. Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul ediliyor. İsteyenler bu günlerin tamamını veya birkaçını oruçlu geçirebilirler.

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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

AREFE ORUCU FAZİLETİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

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Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler:

Bayram günleri: Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günleri

Zilhicce'nin 8. (Terviye) ve 9. (Arefe) günleri: Hacılar için, güçsüz düşme ihtimaline karşı

Sadece Aşure Günü (Muharrem ayının 10. günü): Tek başına Aşure günü oruç tutmak mekruh sayılıyor.

Şaban ayının son günü: Şaban'dan mı yoksa Ramazan'dan mı olduğu şüpheli olan gün

Ramazan'dan 1-2 gün önce: Ramazan ayını oruç tutarak karşılamak yasak.

Birbirine Eklenmiş Oruçlar: Arada iftar etmeden iki veya daha fazla günü birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruh.