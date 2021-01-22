Kurbağa ve dev tarantula karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşkına çevirdi

Dev Afrika boğa kurbağası ve tarantulanın karşılaşması izleyenleri şaşkına çevirdi. Eklem bacaklıların en tehlikeli türlerinden olan tarantula, kurbağanın karşısında bakın ne yaptı! İşte o ilginç karşılaşma...

Giriş Tarihi: 22.01.2021 05:38 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 05:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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