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Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırrı! İşte Kur'an-ı Kerim'deki harflerin manaları

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her harfin farklı bir anlamı bulunmaktadır. İlk harf olan 'Elif' ile bir çok isim bulunmasına rağmen, tam anlamının olduğu pek fazla kişi tarafından bilinmemekte. Peki Elif ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer harfların tam anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan harflerin delalet ettiği anlamlar derlendi. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan harfler ve anlamları.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:13
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Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırrı! İşte Kur'an-ı Kerim'deki harflerin manaları

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her harfin farklı bir anlamı bulunmaktadır. İlk harf olan 'Elif' ile bir çok isim bulunmasına rağmen, tam anlamının olduğu pek fazla kişi tarafından bilinmemekte. Peki Elif ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer harfların tam anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan harflerin delalet ettiği anlamlar derlendi. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan harfler ve anlamları.

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Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırrı! İşte Kur'an-ı Kerim'deki harflerin manaları

1. Elif ( ا ): Ülfet: Hareket, gayret, ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalarla ortaya çıkar. Ülfet hasıl olunca 2. adıma geçilir.

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Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırrı! İşte Kur'an-ı Kerim'deki harflerin manaları

2. Be ( ب ): Bereket: Ülfette yürüyen bereketi bulur.

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Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırrı! İşte Kur'an-ı Kerim'deki harflerin manaları

3. Te ( ت ): Tevbe: Berekette yürüyene, tevbe nasip olur.

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Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırrı! İşte Kur'an-ı Kerim'deki harflerin manaları

4. Se ( ث ): Sevap: Tevbe eden sevaba nail olur.