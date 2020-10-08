Kuraklık bu hale getirdi: Tunca Nehri yeşile büründü
Trakya, kışın kar, yazın da yağmur yağmaması nedeniyle son yılların en kurak yılını yaşanıyor. Kuraklık nedeniyle göletler kururken, Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde büyük düşüş yaşandı. Tunca Nehri'nin bazı bölümleri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge boyandı.
Giriş Tarihi: 08.10.2020 11:25Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 11:27
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Kuraklık bu hale getirdi: Tunca Nehri yeşile büründü
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Kuraklık bu hale getirdi: Tunca Nehri yeşile büründü
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Kuraklık bu hale getirdi: Tunca Nehri yeşile büründü
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Kuraklık bu hale getirdi: Tunca Nehri yeşile büründü
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Kuraklık bu hale getirdi: Tunca Nehri yeşile büründü