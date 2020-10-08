Kuraklık bu hale getirdi: Tunca Nehri yeşile büründü

Su seviyesinin azlığı nedeniyle nehrin Tunca Köprüsü kesiminde yosunlar ortaya çıktı, bitkiler yeşerdi. Öte yandan, DSİ verilerine göre geçen yılın ekim ayının aynı gününe göre Edirne'deki nehir debilerindeki düşüş de göze çarpıyor. Geçen yıl ekim ayında Edirne merkezde saniyede 68 metreküp olan Meriç Nehri debisi bu yıl 50 metreküpte kalırken, yine geçen yıl İpsala'da 124 metreküp olan debi bu yıl yarı yarıya düşerek 75 metreküpe düştü. Tunca Nehri'nde ise düşüşün daha şiddetli olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl ekim ayında saniyede 10 metreküp olan nehir, bu yıl aynı gün 2 metreküp akıyor.

