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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki... Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...
Rusya'da uzun süredir kulağında ağrı hisseden bir hasta, rahatsızlığının tahlilini yaptırmak için doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte milyonları şaşırtan olay...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 05:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 05:46
Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı.
Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.