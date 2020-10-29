Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Rusya'da uzun süredir kulağında ağrı hisseden bir hasta, rahatsızlığının tahlilini yaptırmak için doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte milyonları şaşırtan olay...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 05:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 05:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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