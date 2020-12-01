Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti

Kulak ağrısı yaşayan ve hastaneye başvuran çocuğun kulağından öyle bir şey çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı. Kulağına sıvı damlatıldığında karşılaşılan manzara görenleri şok etti. İşte o anlar...