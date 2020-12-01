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01 Aralık 2020, Salı
Haberler Galeri Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısı yaşayan ve hastaneye başvuran çocuğun kulağından öyle bir şey çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı. Kulağına sıvı damlatıldığında karşılaşılan manzara görenleri şok etti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 02:34
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti