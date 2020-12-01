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Haberler Galeri Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti

Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti

Kulak ağrısı yaşayan ve hastaneye başvuran çocuğun kulağından öyle bir şey çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı. Kulağına sıvı damlatıldığında karşılaşılan manzara görenleri şok etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 02:34
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Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti

Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
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Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti

Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı.

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Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti

Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.

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Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti
Kulak ağrısıyla doktora gitti! Kulağının içinden çıkan böcek doktorları şoke etti