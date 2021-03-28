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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı Kulağındaki çınlamayı çok önemsemeyen bir kişi artan ağrı ve çınlamalar nedeniyle doktorun yolunu tuttu. Doktor tarafından dikkatlice kontrol edilen adam gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. Genç adamın kulağından çıkanlar hem doktoru hem de hastayı dehşete düşürdü. Giriş Tarihi: 28.03.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 14:22
Kulağındaki çınlamaları ilk başta geçici bir şikayet olarak gören genç adam daha sonra artan ağrı ve şiakayetler nedeniyle doktora gidip muayene oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Doktor adamın şikayeti üzerine kulağının içini kamera ile kontrol edince dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı.
Kulağının içinde bir böceğin yaşadığı ve kulağının içine yumurtalarını bırakarak çoğaldığı ortaya çıktı.
Dehşete düşürünler görüntüler ve adamın kulağının temizlenmesi böyle görüntülendi.