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Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı

Kulağındaki çınlamayı çok önemsemeyen bir kişi artan ağrı ve çınlamalar nedeniyle doktorun yolunu tuttu. Doktor tarafından dikkatlice kontrol edilen adam gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. Genç adamın kulağından çıkanlar hem doktoru hem de hastayı dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 14:22
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Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı

Kulağındaki çınlamaları ilk başta geçici bir şikayet olarak gören genç adam daha sonra artan ağrı ve şiakayetler nedeniyle doktora gidip muayene oldu.

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Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı

Doktor adamın şikayeti üzerine kulağının içini kamera ile kontrol edince dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı.

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Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı

Kulağının içinde bir böceğin yaşadığı ve kulağının içine yumurtalarını bırakarak çoğaldığı ortaya çıktı.

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Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı

Dehşete düşürünler görüntüler ve adamın kulağının temizlenmesi böyle görüntülendi.

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Kulağından çıkanlar dehşete düşürdü! Doktor bile gözlerine inanamadı