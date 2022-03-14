Küçükçekmece’de freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Sürüklediği 2 arabayla binaya daldı

BİNADA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyon ve otomobilin çarptığı binanın zemin ve 1. katındaki dairelerde hasar oluştu. Kamyonun kaza yaptığı o anlar ise kameraya yansıdı.