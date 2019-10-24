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Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu! Bilim insanları şokta...
Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu. Bu fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Küçük kızın çektiği fotoğrafta beliren şeye akıl sır ermiyor. Küçük kızın çektiği fotoğrafa bilim insanları bile anlam veremedi. Ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 24.10.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 06:40
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