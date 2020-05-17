ANA SAYFA
Küçük kızın çektiği fotoğraf dünyayı şoke etti! Kimse açıklık getiremedi
Bilim insanlarının araştırdığı küçük kızın çektiği fotoğraf dünya basınının da ilgi odağı oldu. Kimsenin akıl sır erdiremediği fotoğrafı inceleyen bilim insanları net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Küçük kızın çektiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görürken, bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? Dünyayı hayrete düşüren bilim insanlarının açıklayamadığı fotoğraf olay oldu. İşte o fotoğraf ve birçok gizeme sahip olan kareler...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 10:12
- 1
- 80
- 2
- 80
- 3
- 80
- 4
- 80
- 5
- 80