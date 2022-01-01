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Kripto para cinayetinde yeni gelişme! Eşini öldürmeye giderken 'dua' ettiği ortaya çıktı
Adana'da kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirip önce işini vurup daha sonrada intihar girişiminde bulunan koca 5 gün sonra hayatını kaybetti. Öte yandan olaydan yarım saat önce Yunus Emre Uyaner'in görüntüleri de ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:07Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:07