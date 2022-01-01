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Kripto para cinayetinde yeni gelişme! Eşini öldürmeye giderken 'dua' ettiği ortaya çıktı

Adana'da kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirip önce işini vurup daha sonrada intihar girişiminde bulunan koca 5 gün sonra hayatını kaybetti. Öte yandan olaydan yarım saat önce Yunus Emre Uyaner'in görüntüleri de ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:07
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Kripto para cinayetinde yeni gelişme! Eşini öldürmeye giderken ’dua’ ettiği ortaya çıktı

Olay, 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

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Kripto para cinayetinde yeni gelişme! Eşini öldürmeye giderken ’dua’ ettiği ortaya çıktı

Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner (28) arasında tartışma çıktı.

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Kripto para cinayetinde yeni gelişme! Eşini öldürmeye giderken ’dua’ ettiği ortaya çıktı

Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı.

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Kripto para cinayetinde yeni gelişme! Eşini öldürmeye giderken ’dua’ ettiği ortaya çıktı

Uyaner, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, bir gün sonra hayatını kaybetti.

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Kripto para cinayetinde yeni gelişme! Eşini öldürmeye giderken ’dua’ ettiği ortaya çıktı

Yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Yunus Emre Uyaner'ın olaydan yarım saat önce evine geldiği minibüsün güvenlik kamerası görüntüsünde besmele çekerek, "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği görüldü.