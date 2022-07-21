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Haberler Galeri Koyunun doğurduğu kuzu görenleri dehşete düşürdü! Gözleri, dişleri ve alnındaki parça şaşkına çevirdi

Koyunun doğurduğu kuzu görenleri dehşete düşürdü! Gözleri, dişleri ve alnındaki parça şaşkına çevirdi

Afyonkarahisar'da benzerine ender rastlanan bir olay yaşandı. Koyunun doğurduğu kuzu görenleri şaşkına çevirdi. Koyun doğum yapamayınca sahibi ve bir kişi müdahale ederek doğumu gerçekleştirdi. Kuzuyu görenlerler ise gözlerine inanamadı. Yeni doğan kuzunun dişleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 11:58
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Koyunun doğurduğu kuzu görenleri dehşete düştü! Gözleri, dişleri ve alnındaki parça şaşkına çevirdi

Afyonkarahisar'da çobanlık yapan bir kişi günlük yaşamını sosyal paylaşım sitesinden paylaşırken, takipçilerini son videosu ile şaşkına çevirdi.

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Koyunun doğurduğu kuzu görenleri dehşete düştü! Gözleri, dişleri ve alnındaki parça şaşkına çevirdi

Komşusunun baktığı hayvan doğum yapmakta zorlanınca bu kişiden yardım istedi.

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Koyunun doğurduğu kuzu görenleri dehşete düştü! Gözleri, dişleri ve alnındaki parça şaşkına çevirdi

Koyunun doğum yaptırmasını sağlayanlar hayvanın doğurduğu kuzuyu görünce gözlerine inanamadı.

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Koyunun doğurduğu kuzu görenleri dehşete düştü! Gözleri, dişleri ve alnındaki parça şaşkına çevirdi

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm" diyen kişi o anları takipçileriyle paylaştı.

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Koyunun doğurduğu kuzu görenleri dehşete düştü! Gözleri, dişleri ve alnındaki parça şaşkına çevirdi