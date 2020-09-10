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Köye gökten kan yağdı!

Dünya tarihine geçen bazı olaylar duyanları şaşırttı. Choco La Sierra adlı ufak bir köye gökten kan yağdı ve köyün papazı bunun, insanların günahkar tavırlarını değiştirmeleri için bir işaret olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 10.09.2020 07:40
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Köye gökten kan yağdı!

Japonya'da Gök Yüzünden Düşen İnek

1997 yılında, Japon balıkçılar, Japon Denizi'nden kurtarıldı. Balıkçılar gökyüzünden bir ineğin, teknenin üzerine düşüp tekneyi batırdığını idda ettiler. Balıkçılar bu açıklamalarından dolayı doğruca hapse atıldılar. Ancak 2 hafta sonra Rus Hava Kuvvetleri, Japon yetkililere bir açıklama yaparak kargo uçaklarındaki bir görevlinin bir inek çaldığını beyan etti. İneği kargo yetkililerine beyan etmeyen çalışan, ineğin ağırlığı uçak için tehlike yaratınca, hem uçağın hem de uçuş personelinin güvenliği için, Japon Denizi'nin üzerinden geçerken 9,4 km yükseklikten, ineği uçaktan aşağı attı.

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Köye gökten kan yağdı!

GÖKYÜZÜNDEN YAĞAN EN İLGİNÇ NESNELER

Arjantin'de Örümcek Yağmuru

6 Nisan 2007'de Arjentin Salta Province'te gökten örümcek yağmaya başladı. Paskalya tatilinde Salta Province'e gitmeye karar veren Christian Oneto Faona ve arkadaşları, San Bernardo Dağı'na tırmanmaya başladılar ve iki saat sonra, yerin farklı renklerdeki örümceklerle kaplı olduğunu gördüler ve gökyüzüne baktıklarında, gök yüzünden örümceklerin yağdığını fark ettiler. Christian, bu örümcek yağmurunu kameraya kaydeden muhtemelen tek insan.

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Köye gökten kan yağdı!

Kolombiya'da Kan Yağmuru

2008 yılında, Choco La Sierra adlı ufak bir köye gökten kan yağdı ve bir bakteriyolog bu olayı doğrulandı ve bu yağan maddeden bir miktar örnek alınıp en yakın kasaba olan Bagado'ya incelenmek üzere götürüldü. Köyün papazı da bunun, insanların günahkar tavırlarını değiştirmeleri için Tanrı'nın bir işareti olduğunu iddia etti.

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Köye gökten kan yağdı!

İskoçya'da Jöle Yıldız Yağmuru

2009 yılında, İskoçya'da çok ilginç bir şekilde gökten "jöle yıldız" adı verilen bir nesne yağdı. Henüz ne olduğu anlaşılmayan bu nesne, National Geographic tarafından görevlendirilen bilim insanlarınca test edildiler; ama herhangi bir DNA bulunamadı. Bu nesnenin ne olduğu hakkındaki teorilerden en kabul göreni, şahin ya da balıkçıl kuşların sindiremedikleri için kustukları kurbağa kalıntıları olduğu. Bunun yanında, meteor yağmuru kalıntıları ya da mantar olduğuna inanlar da var.

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Köye gökten kan yağdı!

Sibirya'da Farklı Renklerde Yağan Kar

2007 yılında, Omsk bölgesinde, Moskova'nın 2253 km doğusunda, portakal gibi kokan sarı ve yeşil renkli bir kar yağışı görüldü.