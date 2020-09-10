Köye gökten kan yağdı!

İskoçya'da Jöle Yıldız Yağmuru



2009 yılında, İskoçya'da çok ilginç bir şekilde gökten "jöle yıldız" adı verilen bir nesne yağdı. Henüz ne olduğu anlaşılmayan bu nesne, National Geographic tarafından görevlendirilen bilim insanlarınca test edildiler; ama herhangi bir DNA bulunamadı. Bu nesnenin ne olduğu hakkındaki teorilerden en kabul göreni, şahin ya da balıkçıl kuşların sindiremedikleri için kustukları kurbağa kalıntıları olduğu. Bunun yanında, meteor yağmuru kalıntıları ya da mantar olduğuna inanlar da var.