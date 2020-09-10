Köye gökten kan yağdı!

Japonya'da Gök Yüzünden Düşen İnek
1997 yılında, Japon balıkçılar, Japon Denizi'nden kurtarıldı. Balıkçılar gökyüzünden bir ineğin, teknenin üzerine düşüp tekneyi batırdığını idda ettiler. Balıkçılar bu açıklamalarından dolayı doğruca hapse atıldılar. Ancak 2 hafta sonra Rus Hava Kuvvetleri, Japon yetkililere bir açıklama yaparak kargo uçaklarındaki bir görevlinin bir inek çaldığını beyan etti. İneği kargo yetkililerine beyan etmeyen çalışan, ineğin ağırlığı uçak için tehlike yaratınca, hem uçağın hem de uçuş personelinin güvenliği için, Japon Denizi'nin üzerinden geçerken 9,4 km yükseklikten, ineği uçaktan aşağı attı.