'AŞI KARŞITLIĞI TOPLUMA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ'

Prof. Dr. Ünal, sosyal medyada mesnetsiz şekilde bu aşıların çok zararlı olduğunu açıklayan ve değişik komplo teorilerini topluma yaymaya çalışan kişiler olduğuna dikkat çekerek, "Bu son derece sakıncalı ve benim şahsi görüşüm şu ki, topluma karşı işlenmiş bir suç bu. Çünkü toplumun kafasını karıştırarak toplumu hastalıktan koruyacak, ölmelerine engel olacak tedavilerin yapılmasına engel oluyorlar ve bu suçun bir cezasının olması lazım, bu cezayı da ilgili mercilerin araştırıp bunları bularak cezalandırması lazım. Tıpta uygulanan her tedavinin mutlaka bir yan etkisi var. Ama getirdiği faydalar, yan etkisinden çok daha fazla. Hayatta her şey bir risk taşır; ama biz hayattaki riskleri karlarıyla kıyaslayarak karar vermeliyiz. Aşılar da kar tarafı çok çok üst düzeyde olan tıbbi uygulamalar. Göğsümü gere gere oldum bu aşıyı. Ama bu aşının ortakları arasında bir Türk'ün firması olmasından da onur duyuyorum" ifadesini kullandı.