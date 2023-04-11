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Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar
2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ardından bilim insanlarından korkutan açıklama geldi. Bilim insanlarının araştırmalarına göre iklim değişikliği ve okyanusların ısınması, insan hayatını tehdit edebilecek 'ölümcül et yiyen mikropların' sahil şeridine inmesine neden oluyor.
Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:43Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 13:43