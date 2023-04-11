11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar

Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar

2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ardından bilim insanlarından korkutan açıklama geldi. Bilim insanlarının araştırmalarına göre iklim değişikliği ve okyanusların ısınması, insan hayatını tehdit edebilecek 'ölümcül et yiyen mikropların' sahil şeridine inmesine neden oluyor.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 13:43
  • 1
  • 31
Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar

Dünya'nın atmosferi ve okyanusları, insanlık tarihinde hiç görülmemiş şekilde ısınıyor ve yaşamı tehdit ediyor.

Ancak iklim değişikliğinin sonuçları bununla sınırlı değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın daha az bilinen, ancak oldukça tehlikeli bir etkisi daha var.

  • 3
  • 31
Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar

Et yiyen bakterilerin kıyı sularında yayılması ve bu sularda, güzel havalarda bile insanları tehlikeli bir şekilde hasta edebilme özelliği.

Çalışma özellikle insanları enfekte etmesiyle ünlü bir tür olan Vibrio vulnificus'a işaret ediyor.

  • 4
  • 31
Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar

Vibrio vulnificus, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri, özellikle istiridye yediğinde insanları hasta edebiliyor.

Ancak açık bir yaraya maruz kaldığında da hayatı tehdit eden nekrotizan fasiit (doku enfeksiyonu) de yapabiliyor.

  • 5
  • 31
Koronavirüsten sonra dünyayı bekleyen tehlike! Bilim insanlarının araştırması korkuttu: Et yiyen mikroplar

Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre , Meksika Körfezi'ndeki kıyı sularından ve Georgia ile Florida'nın Atlantik kıyılarından uzun süredir bilinen V. vulnificus , bu bölgelerde büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve aynı zamanda daha kuzeyde yeni yaşam alanlarında kolonileştiriyor gibi görünüyor.