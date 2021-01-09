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Haberler Galeri Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi

Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi

Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından en çok etkilenen illerde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yıkama, kefenleme, cenaze namazı kılınması ve defin işlemleri mezarlık personelince alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriliyor. Devletin getirmiş olduğu yasaklar ve kısıtlamalar içinde olan cenaze işlemlerinin tüm yükünü alan mezarlıklar müdürlüğü, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cenaze defin işlemleri sırasında gösterilen büyük hassasiyet, kameralara işte böyle yansıdı.

AA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:55
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Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi

Günlük dezenfekte edilen Kovid-19 gasilhanelerinde, eldiven, tıbbi maske ve tulum kullanılarak erkek ve kadın gassallar tarafından su dökülerek yıkanan cenazeler, kefenlendikten sonra tabut ya da ceset torbasına konuluyor ve cenaze arabasıyla defin alanına götürülüyor.

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Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi

Birçok ailenin ya karantinada olduğu ya hastanede yattığı ya da bulaşma riski sebebiyle yaklaşamadığı için koronavirüsten hayatını kaybeden yakınlarının cenaze namazları, çoğunlukla mezarlık personeli tarafından kılınıyor.

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Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi

Cenaze yakınlarının sosyal mesafe kuralı içerisinde izleyebildiği, mezarlık personelinin tabuta ve ceset torbasına dokunmadan ip yardımıyla yaptığı defin işleminde hüzünlü anlar yaşanıyor.

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Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi

Personelin gerçekleştirdiği defin sonrasında talepte bulunan cenazenin yakınları, maskeli ve eldiven takarak mezarın üstüne son toprağı atarak sevdiklerine veda ediyor.

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Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi