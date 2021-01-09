Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Adım adım böyle görüntülendi

Koronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor | Koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri | Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından en çok etkilenen illerde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yıkama, kefenleme, cenaze namazı kılınması ve defin işlemleri mezarlık personelince alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriliyor. Devletin getirmiş olduğu yasaklar ve kısıtlamalar içinde olan cenaze işlemlerinin tüm yükünü alan mezarlıklar müdürlüğü, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cenaze defin işlemleri sırasında gösterilen büyük hassasiyet, kameralara işte böyle yansıdı.

AA Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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