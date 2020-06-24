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Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi
Avrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, koronavirüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürüldü. Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili yeterince elimizde çalışma yok. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor" dedi.
Giriş Tarihi: 24.06.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 09:11
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