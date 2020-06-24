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Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi

Avrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, koronavirüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürüldü. Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili yeterince elimizde çalışma yok. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 24.06.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 09:11
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Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi

Avrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ve A tipi kan grubuna sahip kişilerin koronavirüs hastalığını yüzde 45 oranında daha şiddetli yaşadığı iddia edildi. Aynı araştırmada, 0 kan grubundakilerin yüzde 35 oranında, hastalığı daha az şiddetli geçirdiği ifade edildi.

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Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi

Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olmadığını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili elimizde yeterince çalışma yok.

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Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi

Bu ve buna benzer çok sayıda çalışma var, fakat bunların bir kısmı kamuoyuna kesin bilgiymiş gibi yansıyor. Dünyada da bu konuda bir yarışma var. Toplumda A pozitif kan grubu daha çok görülüyor. A pozitifli olma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın.

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Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya ise devam etmek gerekiyor" dedi.

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Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi

'KORKU YAŞAMAYA BAŞLIYORLAR'

Tıp dünyasında, bilginin netleşmesi için belli süreye ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Rodoplu, "Aynı zamanda belli sayıda insan üzerinde araştırma yapılmış olması gerekiyor ve bilimsel hakemli tıp dergilerinde bilginin yayınlanması gerekiyor.