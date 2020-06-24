Koronavirüste yeni araştırma korkuttu! Uzmanlar 'kesin bilgi değil' dedi

Bu ve buna benzer çok sayıda çalışma var, fakat bunların bir kısmı kamuoyuna kesin bilgiymiş gibi yansıyor. Dünyada da bu konuda bir yarışma var. Toplumda A pozitif kan grubu daha çok görülüyor. A pozitifli olma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın.