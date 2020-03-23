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Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kişisel temizlik çevre temizliği kadar büyük öneme sahip. Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, koronavirüsle mücadelede "Her gün banyo yapmak ne işe yarar?" sorusunu yanıtladı. Yorulmaz, temizlik konusunda önemli bilgiler paylaştı. Peki, temizlik yaparken hangi ürünleri kullanmak gerekli? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 11:25
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Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısının üzerine tüm yaş gruplarının evde her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini ifade etti.

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Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?

Evlerin derli toplu, güzel ve temiz olmasının sağlığı korumanın yanında, insanların moralini de olumlu etkilediğini belirten Yorulmaz, "Evin temiz olması, ev içinde zamanla biriken ya da oluşan her türlü zararlı etkenden ev içindeki tüm bireyleri koruyacaktır. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, gebeler, emziren anneler gibi daha hassas durumdaki insanlar için bu temizlik çok daha büyük önem taşımaktadır." dedi.

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Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?

Yorulmaz, mümkünse her bireyin ayrı odalarda uyuması ve aradaki güvenli mesafenin korunması gerektiğini dile getirdi.

Evde her bireyin ayrı havlu ve terlik gibi kişisel kullanım eşyasının olması gerektiğine işaret eden Yorulmaz, "Evde bulaşıcı hastalığı olan bir kişi varsa, özellikle o kişinin odasının, tabağının, bardağının, kaşık, çatalının, havlusunun ayrılması, mümkün olduğu kadar o kişinin bakımı ile ev halkından sağlıklı olan bir kişinin ilgilenmesi ev halkının sağlığını korumak açısından çok önemlidir." diye konuştu.

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Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?

Yorulmaz, ilaç kullanılmasını gerektiren bir sağlık sorunu olan aile bireylerinin, ilaçlarını doktorunun tavsiye ettiği biçimde düzenli kullanmaya özen göstermesi gerektiğini anlattı.

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Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?

"KİŞİSEL TEMİZLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Salgından korunmak için kişisel temizliğin önemine değinen Yorulmaz, "Mümkün olduğu kadar her gün, hiç olmazsa iki günde bir banyo yapmaya özen gösterilmelidir. Dişler her gün en az 2 defa fırçalanmalıdır. Hastalık yapan zararlılardan korunmada el, tırnak, ayak, saç temizliği çok önemlidir. Vücut temizliğinin olmazsa olmazlarında birisi de iç çamaşırlarıdır. En geç 2 günde bir iç çamaşırları değiştirilmelidir." ifadelerini kullandı.