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Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?
Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kişisel temizlik çevre temizliği kadar büyük öneme sahip. Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, koronavirüsle mücadelede "Her gün banyo yapmak ne işe yarar?" sorusunu yanıtladı. Yorulmaz, temizlik konusunda önemli bilgiler paylaştı. Peki, temizlik yaparken hangi ürünleri kullanmak gerekli? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 11:25
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