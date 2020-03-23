Koronavirüsle ile mücadelede her gün banyo yapmak işe yarar mı? Covid-19'a karşı ne kullanmak gerekli?

Yorulmaz, mümkünse her bireyin ayrı odalarda uyuması ve aradaki güvenli mesafenin korunması gerektiğini dile getirdi.

Evde her bireyin ayrı havlu ve terlik gibi kişisel kullanım eşyasının olması gerektiğine işaret eden Yorulmaz, "Evde bulaşıcı hastalığı olan bir kişi varsa, özellikle o kişinin odasının, tabağının, bardağının, kaşık, çatalının, havlusunun ayrılması, mümkün olduğu kadar o kişinin bakımı ile ev halkından sağlıklı olan bir kişinin ilgilenmesi ev halkının sağlığını korumak açısından çok önemlidir." diye konuştu.