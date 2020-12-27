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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs mezarcının psikolojisini bozdu! Kendi kazdığı mezara girdi Koronavirüs mezarcının psikolojisini bozdu! Kendi kazdığı mezara girdi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde mezarcılık yapan Hacı Tosun'un psikolojisi koronavirüs salgını nedeniyle bozuldu. Kendi kazdığı mezara giren Tosun, "Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.
Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 13:57
Bahçeli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hacı Tosun, geçimini 28 yıldır yaptığı mezar kazıcılığı ile sağlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tosun, son dönemlerde artış gösteren koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Tosun, kendi kazdığı mezara girerek, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı olmaya davet etti.
Tosun,
"Allah rızası için bu salgına karşı dikkat edin, maske ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. 28 yıllık mesleğimi bir yıldır yaşanan bu Covid-19 salgınından dolayı psikolojim bozulduğu için bıraktım. Köy mezarlığındaki birçok mezar alanını tek başıma kazdım, köylülerimizi defnettim. Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Ölüm elbette olacak ama Covid-19 nedeniyle ölüm olunca çok üzülüyorum. Devletimiz bu hastalıkla çok uğraşıyor. Yetkililerin uyarılarına tüm vatandaşlarımızın kesinlikle uymasını istiyorum" dedi.
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