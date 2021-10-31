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Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı sebebiyle 92 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 18:22
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Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ikamet eden ve kanser hastalığı sebebiyle tedavi görmek amaçlı geldiği İstanbul'da vefat eden 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Güleryüz, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Gazi'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu camii bahçesine getirildi.

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Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Düzenlenen cenaze törenine, Güleryüz'ün pek çok seveni ve ailesi katıldı. Cenazeye katılan Güleryüz'ün oğulları Mehmet, Ahmet ve Dursun Güleryüz taziyeleri kabul etti.

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Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mehmet Güleryüz'ün cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı