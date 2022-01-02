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Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…
Son dakika haberleri… Yürekleri yakan cinayet geçen 3 sene önce bugün Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşti. Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı cani öğrencisi tarafından odasında vahşice katledildi. Talihsiz genç kadının babası Mustafa Damar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım boğazları düğümledi.