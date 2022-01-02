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Haberler Galeri Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…

Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…

Son dakika haberleri… Yürekleri yakan cinayet geçen 3 sene önce bugün Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşti. Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı cani öğrencisi tarafından odasında vahşice katledildi. Talihsiz genç kadının babası Mustafa Damar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım boğazları düğümledi.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 14:07
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Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…

Yürekleri sızlatan olay üç sene önce Ankara'da gerçekleşti.

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Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde yerleşkedeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından silahla vurulup, bıçaklanarak katledildi.

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Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…

CEZADA İNDİRİM YOK!

Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi.

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Kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar’ın babasının paylaşımı yürek yaktı! Gelinlik ile uğurlayıp…

Yargıtay, sanık Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.