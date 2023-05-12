Köpekbalığından balıkçı teknesine saldırdı 🦈Motorun pervanesine ısırıklar attı | Balıkçı ’Hoşt’ diyerek kovmaya çalıştı

"AĞZINDA KANCA VAR, YA ACISI VAR YA DA AÇ"

"Burada dolaşıyor hep. Azında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman ona balık da attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.