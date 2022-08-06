Köpek balıklarının üremesi yıllar alıyor! Milyoner'de herkesi şaşırtan soru! Doğumlarından itibaren...

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster adlı program bu hafta da izleyenleri ekrana kilitledi. Programa 50 bin TL değerindeki köpek balıklarının üremesine ilişkin soru damga vurdu. Yarışmacı çift joker kullandığı soruya doğru yanıt veremeyip elenirken sorunun doğru cevabı görenleri şaşırttı. İşte Milyoner'deki herkesi şaşırtan köpek balığı sorusu...

Giriş Tarihi: 06.08.2022 00:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 00:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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