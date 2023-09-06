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Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

Avustralya'da kıyıdan 835 km açıktaki katamarana köpek balıkları saldırdı. Ağır hasar alan katamaran batmaya başladı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 06.09.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 12:21
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Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) Cairns kenti kıyısından 835 km açıkta, yardım sinyali aldıkları bir katamaranda bulunan üç kişinin kurtarıldığını açıkladı.

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Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

BATMAYA BAŞLADI

Bugün yapılan kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, 9 metrelik şişme katamaranın gövdesine köpek balıklarının saldırdığını ve ağır hasar alan katamaranın batmaya başladığını belirtti.

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Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

3 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada "AMSA, Panama bayraklı araç taşıyan Dugong Ace gemisinden yardım istedi ve Cairns merkezli Challenger Kurtarma Uçağını olay yerine gönderdi. Dugong Ace kurtarmayı başarıyla gerçekleştirdi ve ikisi Rusya, biri Fransa vatandaşı olan üç kişiyi güverteye çıkardı" denildi.

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Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

Tion adlı katamarandaki yolculuklarını Rus Okyanus Yolu adlı sosyal medya hesabından yayınlayan 3 kişilik mürettebat, köpek balıklarının ilk defa 4 Eylül'de saldırmaya başladığını ve dünkü saldırılar sonrasında meydana gelen hasar sebebiyle batmaya başladıklarını ifade etti.

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Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI 19 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

Denizde kan donduran dehşet anları yaşandı. Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki Kaelah Marlow köpek balığı saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan cankurtaran ekipleri olay yerine gittiğinde çok geçti…