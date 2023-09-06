Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

3 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada "AMSA, Panama bayraklı araç taşıyan Dugong Ace gemisinden yardım istedi ve Cairns merkezli Challenger Kurtarma Uçağını olay yerine gönderdi. Dugong Ace kurtarmayı başarıyla gerçekleştirdi ve ikisi Rusya, biri Fransa vatandaşı olan üç kişiyi güverteye çıkardı" denildi.