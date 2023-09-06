Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) Cairns kenti kıyısından 835 km açıkta, yardım sinyali aldıkları bir katamaranda bulunan üç kişinin kurtarıldığını açıkladı. BATMAYA BAŞLADI Bugün yapılan kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, 9 metrelik şişme katamaranın gövdesine köpek balıklarının saldırdığını ve ağır hasar alan katamaranın batmaya başladığını belirtti. 3 KİŞİ KURTARILDI Açıklamada 'AMSA, Panama bayraklı araç taşıyan Dugong Ace gemisinden yardım istedi ve Cairns merkezli Challenger Kurtarma Uçağını olay yerine gönderdi. Dugong Ace kurtarmayı başarıyla gerçekleştirdi ve ikisi Rusya, biri Fransa vatandaşı olan üç kişiyi güverteye çıkardı' denildi. Tion adlı katamarandaki yolculuklarını Rus Okyanus Yolu adlı sosyal medya hesabından yayınlayan 3 kişilik mürettebat, köpek balıklarının ilk defa 4 Eylül'de saldırmaya başladığını ve dünkü saldırılar sonrasında meydana gelen hasar sebebiyle batmaya başladıklarını ifade etti. KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI 19 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ Denizde kan donduran dehşet anları yaşandı. Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki Kaelah Marlow köpek balığı saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan cankurtaran ekipleri olay yerine gittiğinde çok geçti… Ekipler olay yerine gittiğinde genç kadını ölümcül bir şekilde yaralanmış halde buldu. Bir görgü tanığı, kadını sahilin oldukça uzak bir bölgesinde, cankurtaran bayraklarının olduğu bölgede yüzerken gördüğünü söyledi. DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI Bazı çığlıklar duyduğunu, sonrasında bir kurtarma botunun kadını almaya gittiğini söyleyen görgü tanığı, genç kadına 20 dakikadan fazla kalp masajı yapıldığını söyledi. Genç kadını bota alan cankurtaranların tüm müdahalesine rağmen yaralı kadın kurtarılamadı. CANLI CANLI YUTMAYA ÇALIŞTI! 12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster, çok nadir olan bir olaya şahit oldu. Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı. Olağanüstü olay, Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda yaşandı. Vahşi Doğa Uzmanı Mia Vorster ve uzman köpek balığı rehberi Ali ile Güney Afrika'daki Aliwal Shoal'da yaşandı. Her gün bu muhteşem hayvanlarla yüzdüğünü ifade eden Vorster, böylesine büyük bir olaya ilk kez şahit olduğunu söyledi. Bunun insanlar için aslında ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Vorster olayı şöyle anlattı: Köpek balıkları bazen hata yapabilir ancak bu tam anlamıyla bir saldırganlık değildir. Büyük olan köpek balığı bir anda yanındaki rakibinin kafasını ağzına aldı. Normalde çok arkadaş canlısı ve rahatlar. Her gün bizi ziyarete geliyorlar. Son 12 yıldır sürekli birlikte yüzüyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadık. GoPro ile çekim yaptığımız için böylesine muhteşem bir olaya tanıklık ettik. Hızlı ve enerjik olan bu canlılar, küçük balık gruplarına saldırırken suyun içinde bir sıçrama yapıyor. Yaşadığımız olayda da buna benzer bir şey meydana geldi. Asıl hedefi farklı olan köpek balığı bir anda diğer rakibine atak yaptı. Neyse ki bu olayda her iki köpek balığı da herhangi bir zarar görmedi ve yollarında devam ettiler. İki taraftan biri olayı sürdürse sonuçları daha ağır olabilirdi. VAHŞİ DOĞADAN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER