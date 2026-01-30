Konyaspor U-19 takımı kaza yaptı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, Samandıra mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Futbolcular, olay yerine getirilen başka bir otobüsle kalacakları otele götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otobüsün vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30.01.2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 Takım Otobüsü seyir halindeyken, İstanbul İli Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1'i otobüs şoförü, 1'i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.