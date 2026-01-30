Konyaspor U-19 takımı kaza yaptı! Yaralılar var
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs, Pendik TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü ve takım otobüsünün şoförüyle birlikte 5 futbolcu yaralandı. Öte yandan konuya ilişkin ise valilikten açıklama geldi.
Kaza, saat 15.09 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Kurna Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, Samandıra mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan otobüs şoförünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyon şoförü, otobüs şoförü ve 5 futbolcu kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Futbolcular, olay yerine getirilen başka bir otobüsle kalacakları otele götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otobüsün vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30.01.2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 Takım Otobüsü seyir halindeyken, İstanbul İli Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1'i otobüs şoförü, 1'i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.