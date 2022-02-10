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Konya'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi! Trafik durdu okullar tatil edildi
Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta'ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular, şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Konya'nın 24 ilçesinde de 10 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 09:50Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 11:10