10 Şubat 2022, Perşembe
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Konya'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi! Trafik durdu okullar tatil edildi

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta'ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular, şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Konya'nın 24 ilçesinde de 10 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 11:10
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Konya’da yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi! Trafik durdu okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı sonrası pek çok ilin valiliği kar tatili açıklamasında bulundu.

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Konya’da yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi! Trafik durdu okullar tatil edildi
İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler..
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Konya’da yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi! Trafik durdu okullar tatil edildi

Çankırı'da yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi.

Çankırı Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş ilçesinde 2, Yapraklı ve Orta ilçelerinde 1'er gün eğitim öğretime ara verildiğini duyuruldu. Çerkeş ve Orta ilçelerinde ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) bu süre boyunca idari izinli sayılmasına da karar verildiği belirtildi.

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Konya’da yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi! Trafik durdu okullar tatil edildi

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Konya’da yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi! Trafik durdu okullar tatil edildi

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bugün il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için bugün eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."