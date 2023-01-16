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Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var
Konya Kapalı Havzası'nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı 2022 yılı sonu itibariyle 2500 olarak belirlendi. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların artık insanların bulunduğu bölgeye kadar geldiğini belirtirken "Obruk nedeniyle afet olma riski var." ifadelerini kullandı.