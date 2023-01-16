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Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var

Konya Kapalı Havzası'nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı 2022 yılı sonu itibariyle 2500 olarak belirlendi. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların artık insanların bulunduğu bölgeye kadar geldiğini belirtirken "Obruk nedeniyle afet olma riski var." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:12
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Konya’da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var

Konya Kapalı Havzası'nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı 2022 yılı sonu itibariyle 2500 olarak belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konya’da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var

Obrukların çoğu Karapınar ilçesinde oluşurken son yıllarda bunlara Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçeleri de eklendi. Obruk risk haritasının çıkartılması için Konya AFAD İl Müdürlüğü ile Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları sürüyor.

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Konya’da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var

'KURAKLIK OBRUK OLUŞUMUNU ETKİLİYOR'
Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kentteki obruk oluşumuna kuraklığında etkili olduğunu söyledi. Son durumu SABAH'a değerlendiren Arık, "Konya Kapalı Havzası Türkiye ortalamasının altında bir yağış alıyor. Özellikle son birkaç yıldır artan kuraklık nedeniyle bu ortalamanın da çok altına düştü.

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Konya’da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var

Türkiye genelinde metrekareye 574 mm yağış alıyorken, Konya Kapalı Havzası 380 mm seviyesinde, son birkaç yıldır da 300 mm seviyesinde. Buna rağmen en çok su kullanımı yapılan havza da Konya Kapalı Havzası. Bir yandan yağış azalıyor bir yandan yoğun yeraltı su tüketimi var. Obruk oluşumlarında doğrudan olmasa da dolayı olarak etkisinin olduğu bir gerçek.

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Konya’da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var

Yeraltı su seviyesindeki oynamalar kayaç su reaksiyonunu artıran bir öğedir. Buda kayaların çözülmesini hızlandırıyor, alttaki boşlukların giderek genişlemesine ölü tabakasının incelmesine sebep oluyor. Bir süre sonrada bölgede çökmeler oluyor" dedi.