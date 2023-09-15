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Konya’da korkunç olay! Birbirlerine sarılıp kendilerini 15. kattan boşluğa bıraktılar
Konya'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Merkez Meram ilçesinde bir sitede oturan 19 ve 18 yaşlarındaki iki genç kız, sevgililerinin cep telefonlarına intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten sonra birbirlerine sarılıp kendilerine 15 katlı binanın çatısından boşluğa bıraktı.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:25Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 09:26