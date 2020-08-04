Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Bu sırada toplanan vatandaşlar ise görüntü çekmek ve intihar girişimini sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayabilmek için birbirleriyle yarıştı. Polisin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşların maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise çay bahçesinde oturup, intihar girişimini izledi.