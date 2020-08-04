Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
Konya'da yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bir mağazanın çatısına çıkan Metin O. (44), 1,5 saat süren ikna çabası sonuç vermeyince İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Anamur ile görevli polisler tarafından kolundan yakalanarak, etkisiz hale getirildi. İntihar girişimini vatandaşlar ise, koronavirüs salgınına rağmen film izler gibi izleyip, sosyal medyadan canlı yayınladı.
Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:23Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:24
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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!