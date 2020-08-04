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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!

Konya'da yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bir mağazanın çatısına çıkan Metin O. (44), 1,5 saat süren ikna çabası sonuç vermeyince İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Anamur ile görevli polisler tarafından kolundan yakalanarak, etkisiz hale getirildi. İntihar girişimini vatandaşlar ise, koronavirüs salgınına rağmen film izler gibi izleyip, sosyal medyadan canlı yayınladı.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:24
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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!

İntihar girişimi, Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu ve kızını görmek istediğini ileri süren Metin O., bir mağazanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!

İtfaiye ekipleri, Metin O.'nun atlama ihtimaline karşın hava yastığı açtı.

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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Bu sırada toplanan vatandaşlar ise görüntü çekmek ve intihar girişimini sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayabilmek için birbirleriyle yarıştı. Polisin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşların maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise çay bahçesinde oturup, intihar girişimini izledi.

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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Anamur da Metin O.'yu ikna etmek için olay yerine geldi. Ancak Metin O., 1.5 saat süren ikna çabalarına rağmen çatıdan inmedi. Bunun üzerine Anamur ile beraberindeki polisler, bir anlık dalgınlığından faydalanarak, Metin O.'yu kolundan tutup, yakaladı.

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Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!
Konya'da intihar girişimi: Film izler gibi izlediler!

Mağaza kapısında bekleyen çok sayıda vatandaş, ifadesi alınmak için emniyete götürülen Metin O.'yu görüntülemek için çaba sarfetti.