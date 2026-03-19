Konya'da film sahnelerini aratmayan olay: Tetikçi tutup akrabasının dükkanını kurşunlattı

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 14:41 Son Güncelleme: 19 Mart 2026 14:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki akraba esnaf arasındaki simit dükkanı kavgası adliyede bitti. "İş yapamıyoruz, dükkanı bana devret" talebi reddedilince 110 bin TL karşılığında tetikçi tuttuğu öne sürülen işletmeci ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

Olay 10 Mart gecesi Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir simit dükkanında meydana geldi. Motosikletiyle dükkanın önüne gelen yüzü maskeli bir kişi av tüfeğiyle iş yerine üç el ateş edip kaçtı. AKRABASININ KENDİSİNE DEVRETMEDİĞİ İŞ YERİNİ KURŞUNLATTI

Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi A. K. polise ihbarda bulunarak akrabası Ş. Y. tarafından daha önce "Burayı bana devredeceksin, sen açtığından beri iş yapamıyoruz" şeklinde tehdit edildiğini belirtti.

MOTOSİKLETİ KAMYONETLE TAŞIMIŞLAR Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan motosikletin dikkat çekmemek için bir kamyonetle dükkanın yakınına kadar taşındığı saptandı. Araştırmasını derinleştiren polis olayın bütün detaylarına ulaştı.

110 BİN TL KARŞILIĞINDA ANLAŞMA İDDİASI Polis ekipleri Ş. Y.'nin 110 bin TL karşılığında R. A.'yı azmettirerek saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. A. O. A.'nın ise bu iki kişi arasında irtibat sağladığı ve motosikleti kamyonetle taşıdığı belirlendi.