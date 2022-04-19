19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Konya'da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun'dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

Konya'da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun'dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

Konya'da, aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada; Dedeoğulları ailesinin avukatları, sanığa "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da "Seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 21:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 22:09
  • 1
  • 11
Konya’da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun’dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

Olay, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Konya’da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun’dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi.

  • 3
  • 11
Konya’da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun’dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp, tutuklandı.

  • 4
  • 11
Konya’da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun’dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

  • 5
  • 11
Konya’da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun’dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi. İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.