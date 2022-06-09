Konya yazın ortasında kışı yaşadı! Bilim kurgu filmlerini aratmayan kareler

Konya genelinde akşam saatlerde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu'na saat 15.20'den itibaren ev ve iş yerlerini su basması ile ilgili 45 ihbar geldiği ve bu ihbardan 43'ünün sonuçlandığını, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dere Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.