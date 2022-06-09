09 Haziran 2022, Perşembe
Konya yazın ortasında kışı yaşadı! Bilim kurgu filmlerini aratmayan kareler
Konya'da iki gündür etkili olan yağışlar kentin özellikle Çumra ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezi ile kırsaldaki bazı ekili alanlarda yağış nedeniyle zarar meydana gelirken dolu yağışının verdiği olumsuz etki anbean görüntülendi. Mahsur kalan 3 kişi itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı, Akören ilçesinde yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan öldü.
Giriş Tarihi: 09.06.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 15:33
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12