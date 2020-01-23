Konteyner gemisi sulara gömüldü! İşte geminin batma anı

Dünya basınının dikkatini çeken kareler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bir konteyner gemisinin batma anının görüntülenmesi heyecanlı ve bir o kadar da korkulu gözlerle takip edildi. Sulara gömülen konteyner gemisi dışında günün fotoğrafları da internet kullanıcısının ilgi odağı oldu. Konteyner gemisinden dünyanın birçok farklı noktasından yansıyan ilginç görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. İşte o anlar...