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Konteyner gemisi sulara gömüldü! İşte geminin batma anı

Dünya basınının dikkatini çeken kareler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bir konteyner gemisinin batma anının görüntülenmesi heyecanlı ve bir o kadar da korkulu gözlerle takip edildi. Sulara gömülen konteyner gemisi dışında günün fotoğrafları da internet kullanıcısının ilgi odağı oldu. Konteyner gemisinden dünyanın birçok farklı noktasından yansıyan ilginç görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 16:38
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Konteyner gemisi sulara gömüldü! İşte geminin batma anı

Konteyner gemisi sulara gömülürken görüntüleri çekildi, dünya basını bu anları konuştu. Batan konteyner gemisi ve günün fotoğrafları sosyal medyanın ençok konuşulanları arasına girdi.

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Konteyner gemisi sulara gömüldü! İşte geminin batma anı

Sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok beğenilen ve paylaşılan fotoğraflar derlendi.

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Konteyner gemisi sulara gömüldü! İşte geminin batma anı
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Konteyner gemisi sulara gömüldü! İşte geminin batma anı
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Konteyner gemisi sulara gömüldü! İşte geminin batma anı