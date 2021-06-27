Konservede değilse haliniz harap! Ton balığı böyle saldırdı

Genellikle konserve olarak tüketilen ton balığının nasıl varlıklar olduğunu birçok kişi bilmiyor. En azından şunu söylemekte fayda var; ton balıkları oldukça büyük ve tehlikeli. Norveç'te kayda alındığı iddia edilen görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Ton balıklarını beslemek isteyen kadın, onlara doğru elini uzatınca bir anda saldırıya uğruyor. İşte görenleri şaşkına çeviren ton balığı saldırısı...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 05:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 05:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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