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Konservede değilse haliniz harap! Ton balığı böyle saldırdı

Genellikle konserve olarak tüketilen ton balığının nasıl varlıklar olduğunu birçok kişi bilmiyor. En azından şunu söylemekte fayda var; ton balıkları oldukça büyük ve tehlikeli. Norveç'te kayda alındığı iddia edilen görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Ton balıklarını beslemek isteyen kadın, onlara doğru elini uzatınca bir anda saldırıya uğruyor. İşte görenleri şaşkına çeviren ton balığı saldırısı...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 05:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 05:49
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Konservede değilse haliniz harap! Ton balığı böyle saldırdı

Norveç'te kayda alındığı iddia edilen görüntüler oldukça şaşırtıcı.

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Konservede değilse haliniz harap! Ton balığı böyle saldırdı

Ton balıklarını beslemek isteyen kadın ihtiyatlı bir biçimde balıklara doğru elini uzatıyor.

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Konservede değilse haliniz harap! Ton balığı böyle saldırdı

Kadın başına gelecekleri önceden biliyormuş gibi kafasını sağa çevirerek korku emareleri veriyor.

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Konservede değilse haliniz harap! Ton balığı böyle saldırdı

Korkusunun üstüne gitmesiyle birlikte ton balığının saldırısına uğrayan kadın hayatının şokunu yaşıyor.

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Konservede değilse haliniz harap! Ton balığı böyle saldırdı

İşte o anlar...