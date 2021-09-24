24 Eylül 2021, Cuma
Kömürhan Köprüsü 16 şehri birbirine bağlıyor! Uzun yol şoförleri hayran kaldı
Türkiye'nin önemli projelerinden Kömürhan Köprüsü tam 16 şehri birbirine bağlıyor. Sürücülere kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip. 660 metre uzunluğundaki köprü düzenlenen törenle 2 Ocakta açılmıştı.
Giriş Tarihi: 24.09.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 13:37
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