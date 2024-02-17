17 Şubat 2024, Cumartesi
Komşudan kanlı tuzak! Fotoğraftaki o bebek 20 yıl sonra katili oldu
Denizli'de 5 ay önce tek taraflı trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen Şahin Demirten'in komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Demirten'i kaza süsü vererek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan aile üyelerinden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araları bozulmadan önce sıkça görüşen komşulardan geriye ise hayatı kaybeden yaşlı adam ile katilinin 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı kaldı.
Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 14:52
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9