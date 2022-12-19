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Haberler Galeri Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

Komodo ejderinin keçi avı kameralara yansıdı. YouTube'da vahşi doğa ile ilgili videolar paylaşan bir kanalın son paylaştığı görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, rakibini zayıflatmak için kuyruğunu kullanırken, en çaresiz anda öldürücü hamleyi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:29
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Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

Dev kertenkelenin keçi avı kameralara yansıdı. YouTube'da vahşi doğa belgeselleri paylaşan bir kanalın paylaştığı bir video izleyenleri dehşete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

Çitlerle çevrili bir alanda keçiyi sıkıştıran komodo ejderi keçiyi gözüne kestirdi.

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Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

Keçiyi rahat bir av haline getirmek isteyen komodo ejderi önce avını zayıflatmak için kuyruğu ile ayaklarına çalıştı.

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Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

Rakibinin kaçmaması için ayaklarını yerden kesen kertenkele daha sonra canlı canlı yemini yemeye başladı.

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Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

O anlar ise böyle görüntülendi.