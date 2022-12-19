Komodo ejderinin keçi avı görüntülendi 🦎 Kuyruğu ile rakibini zayıflatıp en çaresiz anda öldürücü hamleyi yaptı | Saniye saniye kaydedildi 🎥

Komodo ejderinin keçi avı kameralara yansıdı. YouTube'da vahşi doğa ile ilgili videolar paylaşan bir kanalın son paylaştığı görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, rakibini zayıflatmak için kuyruğunu kullanırken, en çaresiz anda öldürücü hamleyi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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