24 Eylül 2024, Salı
KOMEK kayıt ekranı 2024 | Konya Komek başvurusu nereden, nasıl yapılır?
2024 güz dönemi için KOMEK (Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) kayıtları resmen açıldı. Ücretsiz eğitim fırsatları sunan KOMEK, katılımcılara hem yüz yüze hem de online eğitim seçenekleriyle geniş bir kurs yelpazesi sunarak, herkesin ihtiyaçlarına yönelik programlar oluşturuyor. Konya KOMEK başvuruları ise 24 Eylül itibarıyla başladı. İşte detayları..
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:33