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KOMEK kayıt ekranı 2024 | Konya Komek başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2024 güz dönemi için KOMEK (Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) kayıtları resmen açıldı. Ücretsiz eğitim fırsatları sunan KOMEK, katılımcılara hem yüz yüze hem de online eğitim seçenekleriyle geniş bir kurs yelpazesi sunarak, herkesin ihtiyaçlarına yönelik programlar oluşturuyor. Konya KOMEK başvuruları ise 24 Eylül itibarıyla başladı. İşte detayları..

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:33
KOMEK kayıt ekranı 2024 | Konya Komek başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), binlerce kişiye sanat ve meslek kazandırmaya devam ediyor. 2024 güz dönemi için kayıt tarihleri nihayet açıklandı. Kayıt işlemleri 24 Eylül Salı günü itibarıyla başlamış olup, katılımcılara sunulacak çeşitli eğitimlerle sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor.

KOMEK kayıt ekranı 2024 | Konya Komek başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KOMEK Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOMEK kayıt başvuruları, katılımcıların eğitim almak istedikleri alanlara göre farklı platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Yüz yüze eğitim almak isteyenler için kayıt işlemleri buradan yapılırken, uzaktan eğitim için bu bağlantıyı kullanmaları gerekiyor. KOMEK kursları tamamen ücretsizdir.

KOMEK kayıt ekranı 2024 | Konya Komek başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Online Kayıt İçin Adım Adım Rehber

KOMEK kayıt tarihlerinin başlamasıyla birlikte, online kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için adımlar şöyle:

Web Sitesine Giriş: KOMEK'in resmi web sitesi olan komek.org.tr adresine gidin.

Seçenekleri İnceleyin: Açılan sayfada Meslek Kursları, Uzaktan Eğitim, Spor, Yüzme, Pilates ve diğer eğitim programları gibi çeşitli seçenekler yer alacak.

Uygun Seçeneği Seçin: Size en uygun kurs veya programın üzerine tıklayarak detayları inceleyin.

Uzaktan Eğitim İçin Tıklayın: Eğer Konya dışında veya dünyanın herhangi bir yerinde eğitim almak istiyorsanız, uzaktan eğitim butonuna tıklayarak devam edin.

KOMEK kayıt ekranı 2024 | Konya Komek başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kayıt işlemlerinizi bu adımları izleyerek kolayca tamamlayabilir, eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra MEB onaylı sertifika almaya hak kazanabilirsiniz. Sertifikalara e-Devlet üzerinden ulaşmak da mümkün. KOMEK, yeni dönemde sizleri bekliyor!