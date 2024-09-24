KOMEK kayıt ekranı 2024 | Konya Komek başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Online Kayıt İçin Adım Adım Rehber

KOMEK kayıt tarihlerinin başlamasıyla birlikte, online kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için adımlar şöyle:

Web Sitesine Giriş: KOMEK'in resmi web sitesi olan komek.org.tr adresine gidin.

Seçenekleri İnceleyin: Açılan sayfada Meslek Kursları, Uzaktan Eğitim, Spor, Yüzme, Pilates ve diğer eğitim programları gibi çeşitli seçenekler yer alacak.

Uygun Seçeneği Seçin: Size en uygun kurs veya programın üzerine tıklayarak detayları inceleyin.

Uzaktan Eğitim İçin Tıklayın: Eğer Konya dışında veya dünyanın herhangi bir yerinde eğitim almak istiyorsanız, uzaktan eğitim butonuna tıklayarak devam edin.