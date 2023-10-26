’Komando dede’ dehşet saçtı: Karısını baltayla öldürdü

Cebeci'nin komşusu Filiz Öz, "Adam akıl hastasıydı, durumu iyi değildi. Baltayla eşinin başını ezmiş, öldürmüş. Sonradan haberimiz oldu. Herkes şokta, yapacak bir şey yok. Bundan 10 gün önce de evini ateşe verdi" diye konuştu.