Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Kolunda oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şişliğin giderek artmasının ardından doktor Sandra Lee'ye başvurdu. Yaptığı sıra dışı operasyonlarla adından sıkça söz ettiren fenomen doktor Sandra Lee, kolunda bulunan şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaştı. O anları ise böyle görüntüleyip paylaştı.