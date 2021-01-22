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Haberler Galeri Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Kolunda oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şişliğin giderek artmasının ardından doktor Sandra Lee'ye başvurdu. Yaptığı sıra dışı operasyonlarla adından sıkça söz ettiren fenomen doktor Sandra Lee, kolunda bulunan şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaştı. O anları ise böyle görüntüleyip paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 10:17
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Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Kolunda sivilce olduğunu zanneden bir kişi şişliğin giderek artmasının ardından doktora başvurdu.

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Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Yaptığı sıra dışı operasyonlarla adından sıkça söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan doktor Sandra Lee, kolunda şişlik bulunan kişiyi muane edip ameliyata aldı.

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Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Fenomen doktor o anları ise böyle paylaştı.

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Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı
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Kolundaki şişliği sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı