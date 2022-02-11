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Haberler Galeri Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar

Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar

Vietnam'da yaşayan ve sosyal paylaşım sitesi YouTube için içerik üreten gençler yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirirken dünya gündemine bomba gibi düştüler. Gençler hayallerini süsleyen Bugatti'yi yapmak için kolları sıvarken, başvurdukları yöntem yok artık dedirtti. Sosyal medyayı sallayan gençler arabayı yaptıktan sonra trafiğe çıkarak görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 10:47
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Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar

Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı.

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Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar

Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı YouTuber'lar tarafından yeniden üretildi. NHET TV isimli bir YouTube kanalı, koli bandı ve doğal malzemelerle arabanın aynısını yeniden üretti.

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Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar

Hazırlanan kil karışım, önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi. Daha sonra boyanan araç, Toyota motoru yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.

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Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar

Gençler araba üretiminin her anını kayda alarak YouTube'da paylaştı. O anlar milyonlarca kez izlenirken, dünya gündemine damga vurdular.

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Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar