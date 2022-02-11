Koli bandı ve çamurdan Bugatti yapıp Toyota motoru taktılar! Hayallerindeki arabayı en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirip trafiğe çıktılar

Vietnam'da yaşayan ve sosyal paylaşım sitesi YouTube için içerik üreten gençler yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirirken dünya gündemine bomba gibi düştüler. Gençler hayallerini süsleyen Bugatti'yi yapmak için kolları sıvarken, başvurdukları yöntem yok artık dedirtti. Sosyal medyayı sallayan gençler arabayı yaptıktan sonra trafiğe çıkarak görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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