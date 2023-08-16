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Kocatepe Camii'ndeki skandalda ifadeler ortaya çıktı! Küstah savunma

Kocatepe Camii'ndeki skandal görüntülere imza atan Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa'nın ifadeleri ortaya çıktı. Cebeci, ifadesinde "Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camii'ni tercih ettik." dedi. Kısa ise, "Camiyle ilgili hiç caminin önünden dahi geçmeyen insanlara hitap etmek amacıyla caminin ve dinin bütünleştirici etkisini kullanmak adına bir proje yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.08.2023 20:29
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Kocatepe Camii’ndeki skandalda ifadeler ortaya çıktı! Küstah savunma

Ankara'nın en büyük ve simge camisi Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapma skandalına imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden kadın model, cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı.

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Kocatepe Camii’ndeki skandalda ifadeler ortaya çıktı! Küstah savunma

Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı.

Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı

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Kocatepe Camii’ndeki skandalda ifadeler ortaya çıktı! Küstah savunma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camiindeki skandala ilişkin harekete geçerek , 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.

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Kocatepe Camii’ndeki skandalda ifadeler ortaya çıktı! Küstah savunma

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

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Kocatepe Camii’ndeki skandalda ifadeler ortaya çıktı! Küstah savunma

Savcılık sorgusunun ardından Cebeci ve Kısa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Cebeci ve Kısa adli kontrol kararıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.