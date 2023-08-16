Kocatepe Camii'ndeki skandalda ifadeler ortaya çıktı! Küstah savunma

Kocatepe Camii'ndeki skandal görüntülere imza atan Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa'nın ifadeleri ortaya çıktı. Cebeci, ifadesinde "Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camii'ni tercih ettik." dedi. Kısa ise, "Camiyle ilgili hiç caminin önünden dahi geçmeyen insanlara hitap etmek amacıyla caminin ve dinin bütünleştirici etkisini kullanmak adına bir proje yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.08.2023 20:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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