Kocasını bıçaklayıp intihara kalkıştı: Bir anlık öfke hayatını kararttı

Adana'da tartıştığı kocasını karnından bıçaklayan 39 yaşındaki kadın, olayın ardından kendisini eve kilitleyerek intihara kalkıştı. "Pişmanım" diyen öfkeli eş hakkında mahkemeden tutuklama kararı çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 39 yaşındaki Çiğdem Ç. ile aynı yaştaki kocası İlker Ç. arasında evde başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine mutfağa giden kadın eline geçirdiği ekmek bıçağını kocasının karnına sapladı.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYİP İNTİHARA KALKIŞTI İlker Ç. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı koca İlker Ç.'yi hastaneye kaldırırken, olayın şokuyla kendisini eve kilitleyen Çiğdem Ç. intihara kalkıştı.

POLİS SON ANDA ENGELLEDİ Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi ve kadını son anda engelleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda gözyaşlarına boğulan kadının, "Bir anlık sinirle yaptım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEDİ İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan İlker Ç.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.